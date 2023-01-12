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Минск рассказал о ходе слаживания российско-белорусской группировки войск

15:57
  • четверг
  • 12 января 2023

В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России

Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооружённых сил Белоруссии успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в Министерстве обороны Белоруссии.
Совместная группировка войск в Белоруссии готова к защите Союзного государства

В ведомстве уточнили, что после выполнения задач подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации.

Тем временем в Белоруссию прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков с комиссией российского Министерства обороны.

Комиссия проинспектировала российские подразделения войск в составе совместной региональной группировки, сообщает РИА Новости.

Россия и Белоруссия в рамках соглашений о Союзном государстве проводят тренировки группировки сил совместного реагирования, а "сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны", заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил выражение "хочешь мира — готовься к войне" в ответ "на разного рода кривотолки" по поводу совместного перемещения Вооружённых сил Белоруссии и России.

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