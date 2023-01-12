"Логистический коллапс": США оценили итог российских ударов по ВСУ

Цепочки поставок оружия нарушены

Российские удары по инфраструктуре и энергетике Украины устроили украинской армии логистический коллапс. Цепочки поставок оружия для ВСУ нарушены, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.

"Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах, они серьезно ухудшили энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию на поле боя", — пишет Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Дэвис призвал с осторожностью относиться к высказываниям отставных американских генералов. Они утверждают, что Украина может добиться какого-то результата. Однако эти утверждения не подтверждаются беспристрастным наблюдением за ходом специальной операции, заключил офицер.

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