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Киев решил провести "саммит мира" в феврале в штаб-квартире ООН

16:19
  • четверг
  • 12 января 2023

Украинские власти поблагодарили Турцию за поддержку предложенного плана

Предложенный Украиной "саммит мира" запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН. Об этом в четверг, 12 января, рассказал украинский посол в Анкаре Василий Боднар.
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Дипломат заявил, что мероприятие предполагается провести при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на основе предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским "формулы мира", включающей в себя 10 пунктов.

Инициативы Зеленского "охватывают такие вопросы, как безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории", напомнил Боднар.

При этом украинский посол поблагодарил турецкие власти за поддержку плана Украины и готовность к участию в его реализации, сообщает Anadolu.

Министерство иностранных дел России ранее прокомментировало идею о проведении "саммита мира". Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что высказанная властями Украины "бредовая идея" о проведении "мирного саммита" является пиар-акцией Соединённых Штатов.

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