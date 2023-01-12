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Минздрав: российские вакцины эффективны против "кракена"

16:16
  • четверг
  • 12 января 2023

Впервые этот подвариант вируса обнаружили в октябре прошлого года в США

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов оценил эффективность российских вакцин против нового варианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 ("кракен").

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"Исследования показали, что все вакцинные препараты, которые у нас есть, они продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции", - сказал он в эфире канала "Россия-24".

В четверг Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения новым вариантом коронавируса - подвидом "омикрона" "кракен".

Впервые этот подвариант вируса обнаружили в октябре прошлого года в США. Число случаев заражения удваивалось там каждые девять дней.

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