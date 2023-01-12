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Украина потребовала от Запада тысячи танков

16:40
  • четверг
  • 12 января 2023

Не все союзники Киева готовы предоставлять танки

Украине нужны от западных союзников тысячи танков. Такое заявление в четверг, 12 января, сделал украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.
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По словам дипломата, такая потребность связана с тем, что "русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами". Хотя у Вооружённых сил Украины, по утверждению Пристайко, есть свои танки, однако украинским военным "нужно лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас".

При этом посол заявил, что в европейских странах в избытке танков Challenger, Abrams и Leopard, а для Украины это "то, что надо", сообщает Sky News.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что западное оружие на Украине, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российских Вооружённых сил. Чиновница отметила, что "если на Западе делают вид, что об этом не знают, это их проблема".

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Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
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