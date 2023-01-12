Украина потребовала от Запада тысячи танков

Не все союзники Киева готовы предоставлять танки

Украине нужны от западных союзников тысячи танков. Такое заявление в четверг, 12 января, сделал украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

По словам дипломата, такая потребность связана с тем, что "русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами". Хотя у Вооружённых сил Украины, по утверждению Пристайко, есть свои танки, однако украинским военным "нужно лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас".

При этом посол заявил, что в европейских странах в избытке танков Challenger, Abrams и Leopard, а для Украины это "то, что надо", сообщает Sky News.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что западное оружие на Украине, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российских Вооружённых сил. Чиновница отметила, что "если на Западе делают вид, что об этом не знают, это их проблема".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"