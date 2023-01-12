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Международные резервы России выросли до 582 млрд долларов

16:58
  • четверг
  • 12 января 2023

Показатель увеличился после некоторого сокращения в конце 2022 года

Российские международные резервы на 6 января 2023 года составили 582 млрд долларов, увеличившись на 0,8%. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в пресс-службе Банка России.
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Как отметил регулятор, за неделю показатель возрос на 4,5 млрд долларов. По данным на 30 декабря международные резервы России составляли 577,5 млрд долларов.

При этом за неделю 23-30 декабря они сократились на 4,2 млрд долларов (или на 0,7%) под воздействием отрицательной переоценки, сообщает ТАСС.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по динамике российской экономики в 2023 и 2024 годам. Организация ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 3,3% вместо озвученных ранее 3,6%, а в 2024 году прогнозирует рост показателя на 1,6% благодаря "умеренному расширению потребления и незначительному восстановлению экспорта".

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