Международные резервы России выросли до 582 млрд долларов

Показатель увеличился после некоторого сокращения в конце 2022 года

Российские международные резервы на 6 января 2023 года составили 582 млрд долларов, увеличившись на 0,8%. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в пресс-службе Банка России.

Как отметил регулятор, за неделю показатель возрос на 4,5 млрд долларов. По данным на 30 декабря международные резервы России составляли 577,5 млрд долларов.

При этом за неделю 23-30 декабря они сократились на 4,2 млрд долларов (или на 0,7%) под воздействием отрицательной переоценки, сообщает ТАСС.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по динамике российской экономики в 2023 и 2024 годам. Организация ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 3,3% вместо озвученных ранее 3,6%, а в 2024 году прогнозирует рост показателя на 1,6% благодаря "умеренному расширению потребления и незначительному восстановлению экспорта".

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