В планах - новые санкции против России

Лондон готов поставить на Украину танки на сумму около четырех миллионов фунтов стерлингов. И это на фоне растущего недовольства подданных Его величества растущими тарифами и отказом властей повышать зарплаты. Масштабные забастовки работников ключевых отраслей идут уже несколько недель. На 1 февраля намечена общенациональная акция. Похожая ситуация и в других странах Старого Света. Тем не менее Запад продолжает поддерживать Украину. Ну а в США и вовсе рассматривают предложение установить в Конгрессе бюст Владимира Зеленского.

Золотой или платиновый? И есть ли предел безумию? Американцы пришли в ужас от идеи установить бюст Зеленскому в Конгрессе США. На сайте парламента появилось поручение управлению изобразительных искусств приобрести скульптуру украинского президента для демонстрации в крыле палаты представителей. Такой культ сомнительной личности за деньги американских налогоплательщиков оценили далеко не все.

"Члены Конгресса сейчас пытаются потратить ваши деньги на памятник иностранному лидеру у Капитолия США. Это безумие. И, конечно, этот человек - украинский лидер Зеленский. Диктатор! Это даже не демократическая страна!", - заявил журналист Такер Карлсон.

Причем согласия нет даже в рядах самих республиканцев. Хотя инициатива поставить памятник принадлежит члену именно этой партии.

Параллельно с популистскими шагами США вместе с европейскими вассалами обсуждают возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности. С 5 февраля планируется ввести два лимита цен на наши нефтяные продукты: например, дизельное топливо и мазут.

"Как и в случае с ограничением цен на российскую нефть, под действие режима санкций будут попадать западные компании, которые будут финансировать, страховать или транспортировать российские нефтепродукты", - пишет The Wall Street Journal.

Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, не имеют согласия и по поводу дальнейшего спонсирования Украины деньгами американских налогоплательщиков. Все чаще звучат голоса - Киев обходится слишком дорого.

"Следует проводить более реалистичную политику и признать, что на кону нет крупных интересов США, поэтому необходимо отдать приоритет более насущным потребностям внутри страны и за рубежом. Способность США поддерживать Украину постепенно сокращается. Пентагон уже испытывает острую нехватку труднозаменяемых боеприпасов - например, ракет Javelin и Stinger. Также возникла задолженность по поставкам американского оружия на Тайвань - отчасти из-за того, что Украина затмила собой куда более важный театр военных действий в Восточной Азии", - отмечает Newsweek.

Германия не хочет делиться танками Leopard 2 с Украиной. Со ссылкой на анонимные источники в правительстве ФРГ издание Politico пишет, что надавить в этом вопросе на Олафа Шольца могут только из Вашингтона: "Британские действия, о которых объявят на встрече представителей военных ведомств ЕС базе Рамштайн в Германии 20 января, вероятно, усилят давление на Шольца, однако не повлияют на его нежелание поставлять Украине "Леопарды" до тех пор, пока отмашку на это не даст Байден".

Нежелание Германии отправлять на Украину тяжелые вооружения вполне объяснимо. Украина радостно снабжает мировой чёрный рынок.

"Тяжелое вооружение теперь покидает территорию Украины в неизвестных направлениях и всплывают. И это данные Интерпола. CBS, не российское средство массовой информации, так вот, они утверждали, от 60 до 70 процентов западной помощи вовсе не доходит до вооруженных сил Украины", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Британское правительство намерено поставить Украине танков на сумму около 4 миллионов фунтов стерлингов. В то время как на повышение зарплат собственным подданным денег нет. Масштабные забастовки работников ключевых отраслей - транспорта, медицины, образования - начали сотрясать Соединенное Королевство еще до Нового года. Сейчас на улицы вышли сотрудники скорой помощи. Общенациональная акция протеста запланирована на 1 февраля.

Латвия, где инфляция превышает 22%, нашла резервы отправить на Украину автобусы с гуманитарным грузом. Вместо благодарности спикера сейма Латвии подвергли публичной порке. Местные патриоты осудили его за использование русского языка при записи видеообращения к киевскому мэру Кличко. Политик выволочки не понял и начал оправдываться: он-то говорит на латышском, английском и французском. А великий и могучий украинцы понимают с полуслова. Эдвард Смилтенес уверяет: когда был в Киеве весной прошлого года, то в бытовом общении все политики там использовали русский.

Лилия Акиньшина, Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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