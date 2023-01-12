Мишустин заявил о важности создания четкой картины мира

Россия в 2022 году столкнулась с фальсификацией и пропагандой в западных медиа

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заявил на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ в четверг, что создание четкой картины событий особенно важно сейчас, когда Россия борется за сохранение русского мира.

Как отметил глава кабмина, Россия в 2022 году столкнулась с фальсификацией и пропагандой в западных медиа, российские журналисты же противопоставили этому взвешенный и ответственный подход к отбору фактов, проверке источников.

"Ваш опыт, знания, профессионализм незаменимы для создания четкой и ясной картины событий", - подчеркнул премьер (цитата по РИА Новости).

Ранее Мишустин заявил, что научные, технические прорывы - это путь к развитию экономики и качественному изменению жизни российских граждан, поэтому сейчас необходимо поддерживать талантливых молодых людей, активно вовлекать малый бизнес и развивать международное сотрудничество.

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