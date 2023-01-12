Верховный суд отказался снять запрет на выдачу фигурантам уголовных дел загранпаспортов

ВС рассмотрел дело бизнесмена из Владивостока, который оспаривал эту норму

Верховный суд России отказался отменять запрет на выдачу загранпаспортов обвиняемым и подозреваемым в совершении уголовных преступлений. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в пресс-службе суда.

В Верховный суд обратился бизнесмен из Владивостока, которого выпустили под залог в рамках расследования в отношении него уголовного дела. Мера пресечения не предполагала запрет на передвижение, поэтому мужчина обратился в Министерство внутренних дел за загранпаспортом, однако получил отказ.

Бизнесмен оспорил соответствующий пункт регламента в Верховном суде, ссылаясь на то, что решение по его уголовному делу не принято, а суд не запрещал ему выезжать из страны.

Однако ВС России напомнил, что ограничение права на выезд из Российской Федерации гражданина в случае, если он является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, основано на необходимости обеспечения правил уголовного судопроизводства и привлечения виновных лиц к мерам уголовной ответственности и, как следствие, реализации прав и законных интересов иных участников уголовного судопроизводства.

На основании этого истцу было отказано в удовлетворении его требования, сообщает РИА Новости.

Ранее в украинских средствах массовой информации появились сообщения о том, что мужчинам — гражданам России якобы запретили выезжать из страны с 9 января 2023 года. В Кремле, комментируя эти слухи, подчеркнули, что "это обычная информационная "утка", информационная диверсия".

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