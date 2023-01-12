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В Минздраве предупредили о риске неблагоприятной мутации COVID-19

17:39
  • четверг
  • 12 января 2023

Возбудитель может измениться так, что будет вызывать тяжелое течение заболевания

Коронавирусная инфекция изменяется в сторону снижения тяжести течения заболевания, но возможны и неблагоприятные мутации. Об этом в четверг, 12 января, рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
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Эксперт подчеркнул, что нельзя исключать вероятность появления вируса с неблагоприятной мутации, которая будет вызывать тяжелое течение заболевания.

Однако пока "эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса", при этом "накапливается популяционный иммунитет, который тоже нас защищает", цитирует Чуланова ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения новым вариантом коронавируса — подвидом "омикрона" "кракен". В Минздраве подчеркнули, что все российские вакцины от COVID-19 продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции.

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