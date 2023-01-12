В центре Красноярска локализовали крупный пожар

Загорелось складское помещение

В центре Красноярска уже несколько часов ликвидируют крупный пожар. К этому моменту пламя удалось локализовать на площади порядка тысячи квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Загорелось складское помещение. Огонь быстро распространился по кровле и фасаду. По предварительным данным, пострадавших нет.

В тушении задействованы 25 единиц техники и 44 человека личного состава. Для осмотра места происшествия уже прибыла следственная группа. Причины случившегося пока только предстоит установить.

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