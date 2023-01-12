Киев объяснил размещение ВСУ вблизи Белоруссии

Украинские власти боятся лишиться линии, связывающей страну с Западом

Украине "приходится держать" часть своих войск на севере страны, рядом с Белоруссией. Такое заявление в четверг, 12 января, сделал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

По словам дипломата, Киев вынужден был переместить часть своей армии из мест ведения боевых действий с Россией к границе с Белоруссией.

Это необходимо, чтобы "быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", заявил Пристайко телеканалу Sky News.

Ранее пограничный комитет Белоруссии заявил об участившихся провокациях с украинской стороны. Очередной такой случай произошел в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда украинскими военнослужащими наводилось оружие в сторону пограничных нарядов Белоруссии.

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