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Комплексы "Бастион" Балтфлота отработали удары по кораблям "противника"

18:00
  • четверг
  • 12 января 2023

Учения прошли в Калининградской области

Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота провели учения в Калининградской области. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в пресс-службе Балтфлота.
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По сценарию маневров проводилось уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море комплексами "Бастион", которые провели электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника.

После выполнения этой задачи ракетчики скрытно сменили огневую позицию, находясь в готовности нанесения новых ударов по "противнику".

В учениях было задействовано порядка 50 военнослужащих и до 10 единиц техники, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" приступили к дежурству на Северных Курилах. Как сообщили в российском Минобороны, их развернули на острове Парамушир. Бойцы Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту, контролируя прилегающую акваторию и проливы.

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