Усиливается натиск на южные окраины Артемовска

Российские войска продолжают активное продвижение на донецком направлении. Идет зачистка от боевиков отдельных районов Соледара и его окрестностей, но большая часть города уже освобождена. Этот успех позволил нашим военным усилить натиск на Артемовск. Теперь они могут наносить удары по противнику практически прямой наводкой и изолировать украинские группировки в этом районе. В российском Минобороны также рассказали о больших потерях ВСУ на краснолиманском направлении. За сутки там уничтожены более 100 человек личного состава и бронетехника.

Российские подразделения в Соледаре проводят зачистку населенного пункта и подземных соленых шахт. В городе еще остаются малочисленные и разрозненные отряды ВСУ. Гуманитарного коридора для выхода им предоставлять никто не будет.

Все попытки прорыва заканчиваются провалом. Украинские военнослужащие могут сдаться в плен и только так сохранить себе жизнь. На некоторых улицах Соледара тел солдат ВСУ очень много.

Несмотря на очевидное, украинское командование продолжает утверждать: да, ситуация в Соледаре, Бахмуте (это украинское название Артемовска) и в соседних населенных пунктах крайне тяжелая. Однако военнослужащие продолжают оборонять города и села.

Кадры из Кременной. Российские подразделения штурмуют украинские позиции. Идет ближний стрелковый бой. Нашим солдатам удается прижать противника огнем и подойти вплотную к окопам. Они требуют от противников бросить оружие. Но украинские солдаты оружие не отдали и в итоге погибли. Предположительно, один из них - это Виталий Милевский, активно ведущий свой канал в социальных сетях.

В Соледаре обнаружено тело британского наемника Эндрю Бэгшоу. При нем найдены документы в том числе и приятеля - Криса Перри. Оба приехали воевать на Украину под ширмой липового благотворительного фонда. Сам Перри с тяжелыми ранениями - в военном госпитале. Найдено видео, на котором украинские военнослужащие переделывают бытовые беспилотники для сброса цилиндрических боеприпасов. Они, в отличие от обычной взрывчатки, хранятся в морозильной камере. Как правило, это делают, чтобы не допустить термического расширения вещества и разрушения оболочки контейнера. Предположительно, внутри - отравляющее вещество.

При помощи артиллерии ведутся штурмы Северска, западных пригородов Соледара, железнодорожной станции и соляного рудника. Мест, куда с боями отступали ВСУ. По имеющейся информации под контроль российских подразделений перешло село Опытное. Тем самым усиливается натиск на южные окраины Артемовска.

За сутки российские артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли успешные удары по 123 целям. Это не только артемовское направление, но также купянское, краснолиманское, донецкое и южно-донецкое. Возле Никаноровки в ДНР сбит украинский штурмовик Су-25.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: две артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин" производства США в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное Донецкой народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США".

По самым скромным подсчетам оборона только одного Соледара за полгода унесла более десяти тысяч жизней украинских военнослужащих. Политики и киевские генералы раз за разом кидали на этот участок фронта все новые и новые подразделения. Эта цифра - без учета иностранных наёмников, которых здесь также было немало.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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