Пандемия продолжается: что известно о штамме "кракен"

В России официально подтвержден первый случай заболевания

В России официально подтвержден первый случай заболевания штаммом коронавируса "кракен". Пациентка перенесла его в легкой форме и уже выздоровела. Как инфекция проникла к нам - пока выяснить не удалось. Есть основания полагать, что новая модификация может стать доминирующей в стране. Согласно имеющимся данным, она отличается от предшественников более высокой скоростью распространения, но при этом не так опасна.

Первый случай штамма "кракен" выявили в Пензе. Правда, известно об этом стало постфактум. 32-летняя женщина неделю просидела на больничном со стандартными симптомами ОРВИ. И только мазок на COVID показал новый подвид "омикрона" - "кракен". Интересно, что за пределы страны за последние два месяца жительница Пензы ни разу не выезжала. Но не исключает контактов с заболевшими.

"Есть основания думать, что это вариант с относительно низкой летальностью, характерной для "омикрона", вариантом которого он является, и это все-таки наиболее важная для нас вещь", - отметил Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Впервые "кракен" обнаружили в октябре прошлого года в США - там он уже стал доминирующим. Чаще всего заболевание протекает в латентной форме, но распространяется вирус с огромной скоростью.

Сообщения о выявлении данного подвида приходят из Европы. Власти Сербии, где первые случаи уже зафиксированы, предупреждают о том, что в феврале страну ждет волна заболеваемости. Готовится держать оборону и медицинская система Боснии и Герцеговины.

Пытаясь вылечиться самостоятельно, легко ошибиться с диагнозом, перепутать коронавирус и свиной грипп. Главное отличие этих двух заболеваний в том, что при гриппе состояние заболевшего тяжелее. У пациента, как правило, высокая температура, выраженная интоксикация организма, сухой надсадный кашель и признаки желудочно-кишечного расстройства. "Кракен" протекает намного легче. Тем не менее отнестись к нему стоит со всей серьёзностью.

Пандемия коронавируса продолжается, о чем накануне напомнили во Всемирной организации здравоохранения: "С середины сентября прошлого года еженедельно поступает информация о 10-14 тысячах случаев смерти. Однако эти цифры почти наверняка занижены. Мы просим все страны передавать полные данные. Чем больше у нас информации, тем более четкую картину мы имеем. Мы также призываем все страны вакцинировать лиц из группы риска, особенно пожилых людей".

Вакцинироваться по-прежнему важно. Российские препараты эффективно защищают от тяжелого течения болезни и дальнейших осложнений. А вот иммунной защиты после перенесенного COVID-19 в случае с "кракеном" может и не хватить. В группе риска - пожилые и дети до 5 лет, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

"Он так же, как и его собратья внутри "омикрона", ведет к непростому заболеванию, которое может осложняться еще и длительными проявлениями. Мы говорим лонг-ковид, пост-ковид. И вот все эти проявления имеют место и для этого варианта", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Способы защиты от коронавируса с появлением его новых мутаций не меняются. Медики рекомендуют носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, обрабатывать антисептиками все поверхности и предметы дома и на работе, проветривать помещения и, конечно, укреплять иммунитет.

Оксана Фомичева, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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