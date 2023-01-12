Победителями конкурса президентских грантов стали около 2 тысяч проектов НКО

Самый большой грант получил проект "Народный регистр"

Около двух тысяч проектов некоммерческих организаций стали победителями первого в этом году конкурса президентских грантов, передает "ТВ Центр".

По решению координационного совета конкурса, на реализацию этих инициатив выделено порядка 4 миллиардов рублей. Сегодня его заседание провел первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что самый большой грант в 63 миллиона получил проект "Народный регистр". Эта организация ведет базу потенциальных доноров костного мозга для помощи людям с онкологией крови и нарушениями иммунной системы.

В отличие от конкурсов прошлых лет, в этом году идеи более 100 НКО направлены на поддержку участников спецоперации. А еще отмечен резкий рост числа проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи и реабилитацию раненых военнослужащих.

Кириенко: "Есть очень правильные проекты с удивительными людьми, например, проект Школы реабилитации "Новые возможности". Руководитель проекта - Дмитрий Павленко. Когда он служил в армии младшим сержантом, у него в руках разорвалась граната, он потерял руки и ноги. Парень не только не сдался, восстановился сам, водит машину, ныряет с аквалангом. Создал уникальный центр - Школу реабилитации для людей с инвалидностью. Он еще и моральное право имеет, когда другим ребятам говорит, что жизнь не заканчивается".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"