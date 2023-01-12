ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Победителями конкурса президентских грантов стали около 2 тысяч проектов НКО

22:26
  • четверг
  • 12 января 2023

Самый большой грант получил проект "Народный регистр"

Около двух тысяч проектов некоммерческих организаций стали победителями первого в этом году конкурса президентских грантов, передает "ТВ Центр".

По решению координационного совета конкурса, на реализацию этих инициатив выделено порядка 4 миллиардов рублей. Сегодня его заседание провел первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что самый большой грант в 63 миллиона получил проект "Народный регистр". Эта организация ведет базу потенциальных доноров костного мозга для помощи людям с онкологией крови и нарушениями иммунной системы.

В отличие от конкурсов прошлых лет, в этом году идеи более 100 НКО направлены на поддержку участников спецоперации. А еще отмечен резкий рост числа проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи и реабилитацию раненых военнослужащих.

Кириенко: "Есть очень правильные проекты с удивительными людьми, например, проект Школы реабилитации "Новые возможности". Руководитель проекта - Дмитрий Павленко. Когда он служил в армии младшим сержантом, у него в руках разорвалась граната, он потерял руки и ноги. Парень не только не сдался, восстановился сам, водит машину, ныряет с аквалангом. Создал уникальный центр - Школу реабилитации для людей с инвалидностью. Он еще и моральное право имеет, когда другим ребятам говорит, что жизнь не заканчивается".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.