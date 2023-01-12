Европа учится говорить на "гендерно-нейтральном" языке

Теория о сотнях гендеров - продукт американского экспорта

Сторонники ЛГБТ в европейском сообществе активно навязывают миру "гендерно-нейтральный язык". Это речь, в которой отсутствуют местоимения "он" и "она", зато имеются синтаксические конструкции, направленные на то, чтобы лишить человека пола. Защитники словесности в ужасе. Толерантность приводит к тому, что любой язык - английский ли, немецкий - от таких нововведений становится грамматическим мусором. Об этом сегодня говорила экс-министр по делам семьи Германии. Она предположила, что вскоре за неумение пользоваться гендерно-нейтральным языком школьникам и студентам на экзаменах будут снижать оценки.

Над анекдотами про беременных мужчин в Великобритании больше не смеются. Там это не шутки, а реальность. Свадебный фотограф Рувим Шарп двенадцать лет назад был женщиной, но сменил пол. А следом, отрастив усы и бороду, решил родить ребенка от своего партнера Джея, считающего себя... партнершей. Самое удивительное, что у него получилось. Пришлось, правда, прибегнуть к ЭКО, в чем, что характерно, прогрессивной семейке помог акушер-трансгендер.

В этой чехарде полов чопорное британское общество и само еще путается. А потому "заботливые" ЛГБТ-лоббисты придумали специальный нейтрально-гендерный новояз. Методички уже поступили в государственные клиники. Вместо традиционного выражения "беременная женщина" следует говорить "беременный человек", местоимение "она" - не употреблять. То же происходит в Германии. На немецком телевидении - сплошь толерантность, переходящая все пределы разумного. Тот же гер Олаф Шольц по новым правилам и не гер вовсе. Но, конечно, и не фрау. Просто - канцлер. Более двух третей зрителей таким подходом возмущены. Это ж до чего дойти можно? Как, к примеру, полиции свидетелей теперь допрашивать?

Дискуссия в стране идет масштабная. На гендерно-нейтральном уже учат в некоторых вузах и даже школах. Экс-министр по делам семьи Кристина Шредер уверена: в погоне за мнимой справедливостью ЛГБТ-лоббисты грамматически искажают немецкий язык, замусоривают его, что серьезно отражается на уровне образования в целом.

"Серьезные проблемы начнутся, когда на школьных или университетских экзаменах студентам, которые не применяют гендерно-нейтральный язык, начнут занижать оценки. Я оптимистка и надеюсь, что в масштабах всей страны этого не случится", - написала она в Telegram.

Впрочем, так здраво рассуждать в Европе позволяют себе сегодня в основном только бывшие политики и чиновники. Действующие же всецело поддерживают тренд. Премьер-министр Венгрии Венгрии Виктор Орбан объясняет - почему: "На самом деле время от времени нам даже говорят, что мы не получим какую-то финансовую помощь от ЕС только потому, что наше законодательство в этой сфере недостаточно прогрессивное. Венгерская концепция - детям в детсадах и школах нельзя давать никаких инструкций по поводу гендеров без разрешения родителей".

Жертвовать во имя мифической идеи о всеобщей толерантности готовы даже жизнью и здоровьем людей. К примеру, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах только на днях заявил, что планирует на законодательном уровне отменить особые требования к донорству крови гомосексуалистов. И неважно, что это - дополнительный риск заражения ВИЧ-инфекцией.

К слову, в США такой запрет сняли еще в прошлом месяце. По новым правилам гомосексуалы могут становиться донорами, если у них не было сексуальных контактов с мужчинами в течение года. Как это планируют проверять, в администрации по контролю за продуктами и лекарствами не уточнили. Консервативная часть американского общества шокирована. Требует сорвать, наконец, радужные флаги, вспомнить о традиционных ценностях, беречь хотя бы детей.

Однако едва ли этот маховик удастся остановить. Во-первых, Демпартия уверенно оседлала "радугу" и успешно использует модную повестку в борьбе против своих политических противников. Во-вторых, крупный бизнес неплохо зарабатывает - ЛГБТ-сообщество составляет приличную часть платежеспособных потребителей. В-третьих, теория о сотнях гендеров - продукт американского экспорта, а значит, и эффективный инструмент международной экспансии США.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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