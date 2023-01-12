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Центральную Россию ждет оттепель вместо крещенских морозов

18:40
  • четверг
  • 12 января 2023

При этом ожидаются осадки

Традиционных крещенских морозов, по всей видимости, в 2023 году не будет. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в центре погоды "Фобос".
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Предварительно на Крещение, которое будут отмечать 19 января, прогнозируется оттепельная и ветреная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем.

В целом во второй половине зимы сильных морозов на Русской равнине не ожидается, эксперты обещают погоду на два-три градуса теплее среднемесячной температуры.

Волны умеренного холода еще будут, однако вероятность повторения таких же жестких морозов, какие наблюдались на Рождество, минимальная, сообщает АГН "Москва".

Ранее метеорологи отмечали, что в столичный регион идет потепление. После аномальных морозов, когда среднесуточная температура воздуха была на 9-17 градусов ниже климатической нормы, столбики термометров ощутимо вырастут — до минус 4-6 градусов.

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