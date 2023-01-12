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Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации

18:57
  • четверг
  • 12 января 2023

Башар Асад встретился со спецпредставителем президента России

Президент Сирии Башар Асад в четверг, 12 января, провел встречу со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и сопровождающей его делегацией.
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В ходе переговоров в Дамаске Асад подтвердил поддержку Сирией российской специальной военной операции на Украине. Сирийский лидер отметил, что "сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиление требует большей стабильности и четкости в политической позиции".

Лаврентьев, в свою очередь, отметил конструктивную позицию Сирии с момента начала Россией спецоперации на Украине, сообщает агентство SANA.

Сирия ранее уже высказывала поддержку действиям России на Украине, а после референдумов о присоединении к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Башар Асад поздравил Москву. Он подчеркнул, что российская специальная военная операция на Украине направлена на восстановление баланса в мире.

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Башар Асад
Башар Асад
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