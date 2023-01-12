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Финляндия объяснила неспособность передать Украине много танков

19:19
  • четверг
  • 12 января 2023

Близость России заставляет Хельсинки проявлять осмотрительность

Хельсинки не может передать Украине большое количество танков, несмотря на готовность внести свой вклад в поддержку Киева. Такое заявление в четверг, 12 января, сделал президент Финляндии Саули Ниинистё.

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Политик признал, что если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии.

Однако "количество танков не может быть большим, так как Финляндия граничит с Россией и не входит в НАТО", цитирует заявление Ниинистё агентство STT.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Вооружённым силам Украины нужны тысячи танков, чтобы противостоять России. По утверждению дипломата, у Европы танков в избытке — они пригодились бы Украине.

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