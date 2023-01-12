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Байден подтвердил обнаружение новых секретных документов в его доме

19:39
  • четверг
  • 12 января 2023

Бумаги были "недостаточно защищены"

Юристы американского лидера Джо Байдена в среду, 11 января, нашли в его доме новую партию секретной документации. Об этом рассказал сам президент Соединённых Штатов.
Байдена обвинили в краже секретных документов

По утверждению Байдена, сразу после этой находки юристы уведомили Министерство юстиции США об обнаружении новой партии недостаточно защищенных секретных документов, сообщает ТАСС.

По сведениям Reuters, небольшое количество документов с пометкой "секретно" в гараже дома Байдена в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Еще один подобный документ найден в комнате, примыкающей к гаражу.

При этом отмечается, что американская администрация "оказывает полное содействие" в вопросе надлежащей обработки найденных документов. 

Скандал вокруг секретных документов, найденных в центре имени Байдена, набирает обороты. Американские журналисты недоумевают, почему за аналогичное правонарушение предшественнику Байдена Дональду Трампу грозит уголовное преследование, а действующему главе государства — ничего.

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