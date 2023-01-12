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Россия передала США задержанного в 2022 году Тейлора Дадли

20:00
  • четверг
  • 12 января 2023

Американца уже везут на родину

Россия освободила 35-летнего американского ветерана морской пехоты Тейлора Дадли из штата Мичиган. Передача Дадли представителям американских властей состоялась на российско-польской границе, сообщает в четверг, 12 января, телеканал CNN.
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По данным телеканала, переговорами о передаче Дадли американской стороне занималась некоммерческая организация "Центр глобального взаимодействия Ричардсона". Вице-президент центра Микки Бергман заявил, что речь не идет об обмене — России за Дадли не выдали никого из задержанных или осужденных в США россиян.

Дадли был освобожден на российско-польском пограничном переходе "Багратионовск — Безледы" при участии сотрудников Госдепартамента и посольств США в России и в Польше. В настоящее время американец направляется на родину.

35-летнего Тейлора Дадли задержали в Калининградской области в апреле 2022 года за незаконное пересечение границы между Россией и Польшей, где американец находился на музыкальном фестивале. Мотивы пересечения границы гражданином США неясны.

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