К этому ведут санкции Соединённых Штатов, убеждены в КНР

Американские рестрикции в отношении других государств замедляют социально-экономическое развитие стран и создавая огромные гуманитарные проблемы. Такое заявление в четверг, 12 января, сделал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Дипломат подчеркнул, что для укрепления верховенства права на международном уровне необходимо "решительно отвергнуть односторонние санкции", потому что "ни одна страна не может возвысить свои внутренние законы над международным правом".

Чжан Цзюнь заявил, что некоторые страны, особенно США, душат технологические предприятия других государств и искусственно подрывают цепочки поставок, причем "незаконность таких санкций скрыть невозможно", сообщает ТАСС.

Этому заявлению предшествовал призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ко всем членам всемирной организации "придерживаться видения и ценностей Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека", а также "обязаться не вмешиваться во внутренние дела, самоопределение народов и суверенное равенство государств-членов", сообщает РИА Новости.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай выступает против "политики буллинга", проводимой некоторыми странами в энергетическом секторе. Дипломат также предупредил, что Пекин никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией.

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