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В мусорном баке в Севастополе нашли мину

19:59
  • четверг
  • 12 января 2023

Снаряд уничтожен, пострадавших нет

В общественном месте в Севастополе в мусорном баке обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.

"Осмотрев находку, специалисты МЧС определили: она является минометной миной советского производства ММ-82 времен Великой Отечественной. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности боеприпас погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали с места обнаружения", - сказано в сообщении регионального управления МЧС.

Уточняется, что сотрудники спецотряда ведомства и взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Росгвардии транспортировали мину на полигон для уничтожения путем контролируемого подрыва.

Пострадавших нет. Как именно мина оказалась в мусорном баке, установят правоохранительные органы.

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