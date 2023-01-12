В мусорном баке в Севастополе нашли мину

Снаряд уничтожен, пострадавших нет

В общественном месте в Севастополе в мусорном баке обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.

"Осмотрев находку, специалисты МЧС определили: она является минометной миной советского производства ММ-82 времен Великой Отечественной. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности боеприпас погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали с места обнаружения", - сказано в сообщении регионального управления МЧС.

Уточняется, что сотрудники спецотряда ведомства и взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Росгвардии транспортировали мину на полигон для уничтожения путем контролируемого подрыва.

Пострадавших нет. Как именно мина оказалась в мусорном баке, установят правоохранительные органы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"