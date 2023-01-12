Жилой дом в Нижнем Новгороде превратился в "ледяную пещеру"

Причем еще много лет назад

Жители одного из домов в Нижнем Новгороде на улице Чаадаева много зим подряд посыпают солью или песком лестничные пролёты подъезда, чтобы не упасть. Еще одна проблема - промерзшие окна и сосульки на потолке. В местной администрации заверяют, что виной всему - авария на теплотрассе, и много лет в кратчайшие сроки обещают исправить ситуацию. Выяснять, почему потолок ледяной и откуда всюду иней, теперь уже будет местный Следственный комитет. Начала проверку и прокуратура.

"Ледяная пещера", "Дом Снежной Королевы" - как только не называют в Нижнем Новгороде этот подъезд. На потолках - сталактиты. Перила покрыты инеем. Со стен свисают сосульки. А на полу - каток. Посыпают его, как тротуары, солью или песком, чтобы не поскользнуться.

Такой зимней сказке жители подъезда совершенно не рады. Особенно в мороз, когда температура под минус 30 градусов. В квартиры порой очень сложно войти. От постоянной влажности разбухли двери. (

В самих квартирах такая же нулевая видимость, как и в подъезде. Страдает мебель, гниют подоконники. И такая ситуация - последние 20 с лишним лет. Причина известна. Прорывы и протечки теплотрассы, которые происходят постоянно.

"У нас подвала нет, старые дома, здесь трубы лежат просто на земле под полом квартир, и где-то на шестьдесят сантиметров просто приподнят пол от земли. Поэтому вся вот эта вот жижа идет вверх под весь дом", - говорит старший подъезда Евгений Минутин.

В морозы эти испарения и превращаются в живописные сталактиты. О проблеме в Нижнем Новгороде знают уже, кажется, все - жильцы неоднократно писали в разные инстанции. Но ледяной подъезд и ныне там.

Как оказалось, этот проблемный участок теплотрассы не только очень ветхий - за него просто никто не отвечает.

"Да, это бесхозный участок, он не принят на баланс ни управляющей компанией, ни "Теплоэнерго". Когда делили сети, этот участок оказался никому не принадлежащим. Ведем переговоры с "Теплоэнерго", с администрацией, администрация хочет взять на свой баланс и передать "Теплоэнерго" для обслуживания", - сообщил Ян Примак, главный инженер ДУК Московского района.

Отчаявшиеся жильцы уже обратились в Следственный комитет. Подключилась и нижегородская прокуратура. Утечку, заверяют и в управляющей компании, и в "Теплоэнерго", ищут. А вот кто будет ее устранять, когда найдут, вопрос открытый.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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