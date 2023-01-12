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В Госдуме не увидели необходимости "прогонять всю молодежь" через военные сборы

20:39
  • четверг
  • 12 января 2023

Действующей системы достаточно, считает депутат Картаполов

Существующая в России система мобилизационного резерва отвечает стоящим вызовам. Такое мнение в четверг, 12 января, высказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
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Парламентарий заявил в эфире телеканала РБК, что "никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет".

Действующая система "полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят", подчеркнул Картаполов.

21 декабря 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю планку призывного возраста — с 18 лет до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет. Картаполов отмечал, что переход на новые параметры призывного возраста в России займет некоторое время, а начаться он может уже в весенний призыв.

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