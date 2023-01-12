На Украине восстановили более 55% поврежденных объектов теплоснабжения

В стране ограничено энергоснабжение

На Украине восстановили более половины объектов теплоснабжения, которые оказались разрушены или повреждены. Об этом в четверг, 12 января, рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

По словам Чернышова, которые приводит ТАСС, там, где это позволяет ситуация, жилые дома, больницы, школы и детские сады обеспечивают отоплением в полном объеме.

Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры и поддержанию работы объектов продолжаются.

В декабре украинские власти заявляли, что ракетные удары ВС России повредили 702 объекта критической инфраструктуры на Украине. Речь в основном идет о газопроводах и электроподстанциях. Из-за этого украинским населенным пунктам, включая столицу, придется жить до конца зимы в режиме экстренных отключений электроснабжения.

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