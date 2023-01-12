Попова: переболевшим COVID-19 может не хватить защиты от "кракена"

В России есть случаи заражения новой разновидностью омикрон-штамма

Иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или после вакцинации может не хватить при "кракене". Об этом в четверг, 12 января, предупредила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Эксперт подчеркнула в эфире телеканала "Россия 24", что поскольку иммунной защиты может оказаться недостаточно, необходимо проявить осторожность, следовать мерам профилактики и проявлять заботу о собственном здоровье.

При этом Попова отвергла появление дополнительных рисков для россиян в связи с открытием границ Китая. По ее словам, необходимости в введении дополнительных мер в отношении прибывающих в Россию из КНР нет.

12 января Роспотребнадзор подтвердил выявление в России первого случая инфицирования разновидностью омикрон-штамма коронавирусной инфекции "кракен".

При этом в Минздраве подчеркнули, что все российские вакцины от COVID-19 продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции.

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