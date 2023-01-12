ООН назвала условие посредничества Гутерриша в конфликте на Украине

Организация неоднократно призывала к мирному урегулированию всех разногласий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом в четверг, 12 января, рассказал официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррика попросили прокомментировать вероятность участия Гутерриша в предложенном Украиной "саммите мира", проведение которого запланировано на 24 февраля в штаб-квартире ООН.

По словам представителя генсека ООН, позиция политика по ситуации на Украине остается неизменной. Гутерриш, как и в любом другом конфликте, "всегда готов выступить посредником, если об этом его попросят все стороны конфликта", сообщает ТАСС.

19 декабря Антониу Гутерриш заявлял, что не видит перспектив для переговоров о мире на Украине. По мнению генерального секретаря ООН, в ближайшее время военное противостояние продолжится. Политик отмечал, что всемирная организация концентрирует усилия на других аспектах сложившейся ситуации.

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