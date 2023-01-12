В США назначили спецпрокурора из-за найденных у Байдена секретных бумаг

Ранее спецпрокурора назначили по аналогичному делу в отношении Трампа

Министерство юстиции США в четверг, 12 января, приняло решение назначить специального прокурора для разбирательства по ситуации с секретными документами, найденными в частном офисе и в доме у американского президента Джо Байдена.

Глава ведомства Меррик Гарленд подчеркнул, что бумаги с грифом "секретно" не должны были находиться в аналитическом центре, связанном с Байденом, поэтому ситуация требует расследования.

Спецпрокурором для разбирательства назначили бывшего федерального прокурора Роберта Хёра. В его полномочия входит установление обстоятельств случившегося. Хёру надлежит выяснить, "нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом".

Спецпрокурор не будет находиться под повседневным контролем какого-либо должностного лица министерства, но он должен соблюдать правила, процедуры и принципы Министерства юстиции, цитирует заявление Гарленда РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что его юристы обнаружили в доме главы государства новую партию "недостаточно защищенных секретных документов", о чем незамедлительно сообщили Министерству юстиции. Подробности о содержании бумаг не приводятся.

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