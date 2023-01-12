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Попова объяснила рост обращений к медикам в связи с гриппом

22:13
  • четверг
  • 12 января 2023

Роспотребнадзор ожидает увеличения показателя, однако не очень значительного

Уровень заболеваемости гриппом в России продолжит расти, однако он, предположительно, не будет очень высоким. Об этом в четверг, 12 января, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В России ситуация с гриппом остается непростой

Глава ведомства отметила, что "снижение числовое — достаточно мнимое", поскольку многие люди "больше находятся дома, не обращаясь за медицинской помощью, и поэтому нет регистрации, и не было регистрации в течение праздничных дней".

Ежедневное увеличение числа случаев обращения к врачам в связи с гриппом после новогодних праздников Попова объяснила тем, что "это обращения за медицинской помощью тех, кто оставался дома, и сейчас есть необходимость помощи врача". При этом "подъем будет продолжаться, мы не предполагаем, что он будет очень высоким", заявила эксперт в эфире телеканала "Россия 24". 

В последние дни 2022 года Роспотребнадзор сообщил, что самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009, известный как свиной грипп. Случаи инфицирования этим штаммом были выявлены во всех российских регионах.

Кроме того, в стране фиксируют случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией. Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях.

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