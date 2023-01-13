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В США не оценили идею установить бюст Зеленского в Конгрессе

08:30
  • пятница
  • 13 января 2023

С предложением выступил американский сенатор

Увековечить в бронзе, а то и в граните. В полный рост не ваять - бюста хватит. Америку "взорвала" инициатива установить в Палате представителей американского конгресса бюст Владимира Зеленского. Такая мысль пришла в голову 75-летнему сенатору Джо Уилсону из Южной Каролины. Моложе Байдена на 5 лет, кстати. Но, видимо, стремительно приближается к ментальному состоянию американского президента.
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Появились и народные проекты: каким он должен быть, этот бюст? Американский сенатор вполне вписался в украинский тренд, где уже создана новая виртуальная версия истории, идущей от древних укров до дня сегодняшнего, где кипит активная работа по стиранию памяти. Одна из главных задач - уничтожение памятников. В списке снесённых уже и Ленин, и Пушкин, и Ломоносов. А также Горький, маршал Жуков, легендарный лётчик Чкалов. Люди, ради которых всё это и делается, не оценили порыв.

Интересно, где Украина времён Зеленского будет набирать новых героев, чтобы увековечить их в бронзе и бетоне? Или героями, как и деньгами, Европа с Америкой помогут? Так процесс уже пошел! Большой друг Зеленского Борис Джонсон уже увековечен. На памятник денег пожалели, конечно. Но на Аллее Смелости в Киеве закатали в тротуар памятную табличку с его именем

В некогда единой стране никому и в голову не приходило делить памятники на свои и чужие. Вот бюст Леониду Ильичу Брежневу в городе Каменское Днепропетровской области, там он родился в 1906-м, в 70-е годы установили бюст. Леонид Ильич был доволен.

Неизвестно, чем не угодил нынешней Украине дорогой Леонид Ильич, но и его приговорили к сносу. Но оказалось, в бюджете денег нет, с сожалением сообщили в мэрии. Причем, этот бюст считается местной достопримечательностью.

Расправы с памятниками и с исторической памятью - самые яркие приметы процесса саморазрушения Украины. Со старой историей она пытается расстаться, а новой просто нет. Хотя бюст хороший. Как памятник стране, в которой в действительности всё не так, как на самом деле.

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