Стратегия "длинной пробежки": чего добиваются противники Байдена

Ставка на выборы 2024 года

Какие цели преследуют противники главы Белого дома? Поднимут ли они вновь вопрос о сомнительных делах сына президента Хантера Байдена? Грозит ли Америке политический кризис или дело закончится закулисными сделками?

Скандал, который нарастает в США вокруг президента Байдена, Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"В США сейчас выбрали стратегию "длинной пробежки". Ведь ставка не только кого арестуют, посадят, отстранят. Ставка – это выборы 2024 года. Смогут ли поменять свою стратегию США? Ведь на сегодняшний день не все хотят столкновения с Китаем", - отметил он.

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