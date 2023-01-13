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Стратегия "длинной пробежки": чего добиваются противники Байдена

09:01
  • пятница
  • 13 января 2023

Ставка на выборы 2024 года

Какие цели преследуют противники главы Белого дома? Поднимут ли они вновь вопрос о сомнительных делах сына президента Хантера Байдена? Грозит ли Америке политический кризис или дело закончится закулисными сделками?
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Скандал, который нарастает в США вокруг президента Байдена, Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"В США сейчас выбрали стратегию "длинной пробежки". Ведь ставка не только кого арестуют, посадят, отстранят. Ставка – это выборы 2024 года. Смогут ли поменять свою стратегию США? Ведь на сегодняшний день не все хотят столкновения с Китаем", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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