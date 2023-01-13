Минобороны показало работу САУ "Мста-СМ2"

Они применяются в зоне СВО

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Мста-СМ2", расчёты которых успешно уничтожают объекты украинских националистов.

Дальность стрельбы - около 20 километров, среди основных целей наших артиллеристов - замаскированные укреплённые позиции, боевая техника и живая сила неонацистов.

Огонь ведут как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой - без предварительной подготовки. Выпустив снаряды, экипажи оперативно меняют позицию, чтобы перезарядить орудия и не допустить попадания под ответный удар радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"