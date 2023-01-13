ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало работу САУ "Мста-СМ2"

08:53
  • пятница
  • 13 января 2023

Они применяются в зоне СВО

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Мста-СМ2", расчёты которых успешно уничтожают объекты украинских националистов.
Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72

Дальность стрельбы - около 20 километров, среди основных целей наших артиллеристов - замаскированные укреплённые позиции, боевая техника и живая сила неонацистов.

Огонь ведут как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой - без предварительной подготовки. Выпустив снаряды, экипажи оперативно меняют позицию, чтобы перезарядить орудия и не допустить попадания под ответный удар радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа САУ "Мста-СМ2"
Работа САУ "Мста-СМ2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.