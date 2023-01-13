Сорвал наступление националистов: озвучены имена новых героев СВО

В Минобороны рассказали о подвигах военных

Новые данные о профессионализме и отваге российских военных, которые участвуют в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Ефрейтор Кирилл Бубеев обнаружил замаскированные позиции украинских националистов. Передав информацию командованию, Кирилл и его сослуживцы вступили в бой с превосходящими силами противника.

Заняв выгодную позицию, он лично уничтожил трёх боевиков и корректировал огонь наших артиллеристов. Благодаря действиям ефрейтора Бубеева укреплённые позиции противника и более десяти неонацистов были уничтожены.

Прапорщик Марат Касумов обнаружил бронетехнику и группу националистов, которые выдвинулись в направлении российских подразделений. Марат оперативно передал точные координаты украинских радикалов нашим артиллеристам и затем корректировал огонь, вместе со своими подчинёнными выявляя огневые точки боевиков. Благодаря профессионализму прапорщика Касумова наступление националистов провалилось.

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