ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сорвал наступление националистов: озвучены имена новых героев СВО

08:55
  • пятница
  • 13 января 2023

В Минобороны рассказали о подвигах военных

Новые данные о профессионализме и отваге российских военных, которые участвуют в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.
Способность Запада поддерживать Украину постепенно сокращается

Ефрейтор Кирилл Бубеев обнаружил замаскированные позиции украинских националистов. Передав информацию командованию, Кирилл и его сослуживцы вступили в бой с превосходящими силами противника.

Заняв выгодную позицию, он лично уничтожил трёх боевиков и корректировал огонь наших артиллеристов. Благодаря действиям ефрейтора Бубеева укреплённые позиции противника и более десяти неонацистов были уничтожены.

Прапорщик Марат Касумов обнаружил бронетехнику и группу националистов, которые выдвинулись в направлении российских подразделений. Марат оперативно передал точные координаты украинских радикалов нашим артиллеристам и затем корректировал огонь, вместе со своими подчинёнными выявляя огневые точки боевиков. Благодаря профессионализму прапорщика Касумова наступление националистов провалилось.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.