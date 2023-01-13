Небензя рассказал, к чему привело желание США играть роль "мирового жандарма"

Международная обстановка только ухудшилась

Западные страны оказывают открытое давление на Международный суд ООН. Об этом на заседании Совбеза заявил постоянный представитель нашей страны в Организации Объединенных Наций.

Василий Небензя отметил что одна из основных причин непростой международной обстановки - это неудержимое желание Вашингтона играть роль "мирового жандарма". Именно под патронажем США коллективный Запад демонстрирует абсолютное нежелание считаться с чужими интересами - даже когда речь идёт о таких вещах, как безопасность государства.

"Международное право и публичный порядок, основанный на его верховенстве, были грубо попраны коллективным Западом с первыми натовскими бомбами, сброшенными на Югославию, если не еще раньше. Тогда, те страны, которые сегодня любят говорить о "первом с конца Второй мировой войны конфликте в Европе и посягательстве на принцип нерушимости границ", в 1990-х в нарушение норм международного права и Устава ООН разбомбили и расчленили суверенную страну, отторгнув от нее часть территории. Свои действия, являвшиеся банальной агрессивной войной по выбору, они прикрыли "фиговым листком" концепции "гуманитарной интервенции", не имеющей ничего общего с международным правом", - заявил Небензя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"