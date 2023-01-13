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Небензя рассказал, к чему привело желание США играть роль "мирового жандарма"

08:57
  • пятница
  • 13 января 2023

Международная обстановка только ухудшилась

Западные страны оказывают открытое давление на Международный суд ООН. Об этом на заседании Совбеза заявил постоянный представитель нашей страны в Организации Объединенных Наций.
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Василий Небензя отметил что одна из основных причин непростой международной обстановки - это неудержимое желание Вашингтона играть роль "мирового жандарма". Именно под патронажем США коллективный Запад демонстрирует абсолютное нежелание считаться с чужими интересами - даже когда речь идёт о таких вещах, как безопасность государства.

"Международное право и публичный порядок, основанный на его верховенстве, были грубо попраны коллективным Западом с первыми натовскими бомбами, сброшенными на Югославию, если не еще раньше. Тогда, те страны, которые сегодня любят говорить о "первом с конца Второй мировой войны конфликте в Европе и посягательстве на принцип нерушимости границ", в 1990-х в нарушение норм международного права и Устава ООН разбомбили и расчленили суверенную страну, отторгнув от нее часть территории. Свои действия, являвшиеся банальной агрессивной войной по выбору, они прикрыли "фиговым листком" концепции "гуманитарной интервенции", не имеющей ничего общего с международным правом", - заявил Небензя.  

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Василий Небензя
Василий Небензя
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