Житель освобожденного Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ

Контрактников и мобилизованных командиры гнали "на мясо"

Потери украинских войск в боях за Соледар в ДНР – колоссальные. О ситуации в городе рассказал местный житель. По его словам, тела лежали по дворам, и никто их не забирал.

"Потери огромные. Даже на земле просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - приводит воспоминания мирного жителя РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что с первых дней захвата Соледара украинскими войсками в городе находились как контрактники, так и мобилизованные. Части были смешанные, чтобы никто не пытался сдаться в плен или дезертировать.

Минобороны России 11 января сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, в свою очередь, заявил о полном освобождении города. Сейчас мирных жителей Соледара размещают в Шахтерске.

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