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Вашингтон решил нейтрализовать ЧВК "Вагнер"

08:29
  • пятница
  • 13 января 2023

Госдеп США работает в этом направлении с властями Сербии

Вашингтон обеспокоен деятельностью российской ЧВК "Вагнер". США ведут работу по нейтрализации компании, признал советник американского госдепартамента Дерек Шолле.

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"Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность", - заявил Шолле во время визита в сербскую столицу.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что администрация Байдена активизировала сбор информации о деятельности ЧВК "Вагнер". Исследовались данные о деятельности компании в Сербии и Центрально-Африканской Республике.

Издание Politico, в частности, получило сведения из дипломатической переписки. Из нее следует, что должностные лица США отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины, передает ТАСС

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