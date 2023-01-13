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ВС России взяли в оперативное окружение Артемовск

08:48
  • пятница
  • 13 января 2023

С двух сторон города формируются кулаки российских войск

Российские войска взяли в оперативное окружение Артемовск (Бахмут). Как сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, серьезные кулаки сформированы с двух сторон города.

ВС России серьезно продвинулись под Артемовском
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"Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия", — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала.

Ранее Владимир Зеленский пообещал организовать для боевиков в Артемовске и Соледаре беспрерывный подвоз боеприпасов. Тем временем один из националистов, участвующих в боях в районе Соледара, рассказал американским журналистам, что киевское руководство бросило радикалов на произвол судьбы, несмотря на множество раненых боевиков и отсутствие еды и воды.

Американские СМИ 10 января проанализировали высказывания западных и украинских чиновников и аналитиков. Издания пришли к выводу, что боевикам ВСУ следует отступать из Артемовска. Эксперты подчеркивают, что битва проходит на условиях России.

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