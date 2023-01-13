Володин предложил отбирать имущество у оскорбляющих Россию из-за границы

В Совете Федерации ранее называли такие предложения неконституционными

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить в Уголовном кодексе норму о конфискации имущества у тех, кто уехал из России и оскорбляет страну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, в последнее время некоторые россияне считают возможным "лить грязь на Россию", оскорблять солдат и офицеров, открыто поддерживать "злодеев, нацистов и убийц". Делают это они, считает чиновник, для того, чтобы выслужиться и сохранить свое благосостояние за рубежом.

Действия таких людей могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил. Существующих мер воздействия недостаточно, убежден Володин.

"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", - пишет спикер Госдумы.

По его мнению, Уголовный кодекс необходимо дополнить положением о конфискации у таких людей имущества в России, чтобы возместить нанесённый ущерб.

Ранее с похожей идеей выступил сенатор Сергей Цеков. По его мнению, у всех, кто уехал из России и критикует ее, независимо от их статуса, нужно отбирать имущество и отдавать его участникам СВО.

Идею раскритиковал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он упрекнул политиков в тяге к эпатажным заявлениям и отметил, что предложение Цекова противоречит Конституции, поэтому нереализуемо.

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