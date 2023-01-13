В МИД назвали основание для коллективного военного ответа Москвы и Минска

Это вторжение на территорию Союзного государства

Достаточным основанием для военного ответа Москвы и Минска станет применение Киевом военной силы против России или Белоруссии. Также ответ может последовать на вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Союзного государства, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"С правовой точки зрения применение военной силы киевским режимом или вторжение ВСУ на территорию Белоруссии или России являются достаточными основаниями для коллективных ответных мер", - пояснил Полищук в интервью агентству ТАСС.

Глава департамента МИД напомнил, что в ноябре 2021 года была утверждена обновленная военная доктрина Союзного государства. Она носит исключительно оборонительный характер, однако предполагает, что применение военной силы против любого государства-участника рассматривается как посягательство на Союз в целом.

Полищук подчеркнул, что принимать такое решение будет политическое и военное руководство двух стран. Власти рассмотрят, насколько целесообразно применение совместных сил, соразмерны ли такие шаги возникшим угрозам.

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