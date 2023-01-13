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Элитная бригада ВСУ была разбита российским спецназом у Соледара

11:48
  • пятница
  • 13 января 2023

Украинские националисты спасаются бегством

Российские военные штурмуют позиции ВСУ к юго-западу от Соледара. Бои идут в нескольких населённых пунктах. Националисты продолжают отступать, бросают технику и раненых. Большая часть наших подразделений направляется в Артёмовск. Один из ключевых опорных пунктов ВСУ берут в окружение.
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Позиции националистов, засевших в здании железнодорожной станции, за окраиной Соледара, спецназовцы штурмуют с таким ожесточением, что даже не обращают внимания на падающие буквально на головы металлоконструкции.

По ту сторону огня - 77-я десантно-штурмовая бригада. Элита ВСУ. И предмет особой гордости британских военных. Англичане готовили боевиков на своих тренировочных базах. Планы на подразделение были грандиозные. Предполагалось, что ему поручат самые ответственные операции. Но в первом же бою с нашим спецназом украинские десантники потеряли 200 человек убитыми. И сейчас, отступая, сдают один рубеж за другим.

В дивизионе самоходных орудий заряжающие едва успевают подавать снаряды. Команда "огонь" звучит без перерыва. ВСУ еще грезит реваншем за сдачу Соледара. И не исключено: попытается пойти в контратаку. Затея откровенно провальная. Но артиллеристы в любом случае действуют на упреждение. И буквально ровняют с землей укрепрайоны боевиков в пригородах. Куда теоретически Киев может перебросить резервы.

Редкие кадры со стороны боевиков: результат работы наших артиллеристов. В перелеске уничтожен склад боеприпасов. Гильзы с порохом сгорели. Остались только снаряды. Да и те в пушку уже не подашь. От огня и корпуса повело, и тротил внутри наверняка расплавился. Самое печальное для ВСУ – это был арсенал американских гаубиц М -777.

Линию окопов и блиндажей ВСУ западнее Соледара российские минометчики разнесли в щепки. Боевикам, которые выжили после артналета, остается только жаловаться на потери.

Из освобожденного Соледара спецназовцы вывозят в безопасные места мирных жителей. Первые эвакуированные: с собой небольшие пакеты с документами. У кого-то только собачка и морская свинка остались. Все имущество и дома разграбили и уничтожили националисты.

Вот как выглядят квартиры и дома мирных жителей (см. видео). Только уже в Артемовске. В комнатах разбросанные вещи. Все ценное радикалы попрятали в карманы и рюкзаки. По наступающим спецназовцам стреляют прямо из окон. Чтобы спровоцировать ответный огонь. А потом привезти журналистов и рассказать о зверствах российских военных. Но тут уже "картинка" говорит сама за себя.

Теперь, когда Соледар освобожден, большую часть российской группировки на этом участке фронта направят в Артемовск. Для решающего штурма. Бойцы уже захватили часть зданий в промзоне. Сейчас зачищают дворы и подвалы в частном секторе. Потеря Артемовска для Киева - это по большому счету потеря контроля над всем донбасским фронтом. Поэтому сейчас ВСУ срочно перебрасывают в подконтрольную часть города натовскую технику и наемников. Но к их появлению спецназовцы готовы. И даже выбрали для засад огневые точки.

А вот и первый трофей. Австрийская гаубица. Одним точным выстрелом пушку разорвало на фрагменты.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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