В Совбезе ООН раскритиковали Запад за двойные стандарты

Некоторые страны сознательно отказались от международных договоров

На следующей неделе американские военные начнут обучать украинцев применению БМП "Брэдли". Об этом сообщили в Пентагоне. Там считают, что Вашингтон сможет и дальше помогать Киеву, сохраняя собственный боевой потенциал. Одновременно Запад давит на структуры ООН, добиваясь наказания России. Но в Москве уверены, что законность восторжествует, заявил наш постпред при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Тему встречи Совбеза ООН - она обозначена как "Верховенство права" - предложила японская сторона. Дождавшись своей очереди выступления, российский постпред Василий Небензя подчеркнул: поставленный на заседании вопрос крайне актуален. Но вот стремления в нем разобраться у организаторов нет.

"Услышанные нами сегодня заявления подтверждают, что, ставя вопрос о верховенстве права, наши бывшие западные партнеры просто хотят продвигать нарратив о якобы ответственности России за возникающие угрозы миру и безопасности. Оставляя при этом за скобками свои собственные вопиющие нарушения", - заявил Небензя.

Посыл США и партнеров Вашингтона о том, что Рубиконом с точки зрения международного права стало начало специальной военной операции России на Украине, неверен. Василий Небензя напомнил примеры, когда Запад использовал вооруженные силы в суверенных государствах: вторгаясь в Ирак, Ливию, устраивая бомбардировки Югославии.

"Если Вашингтону и его союзникам надо куда-то вторгнуться или кого-то разбомбить, достаточно заявить, что там террористы. Все помнят натовскую агрессию против Ирака под насквозь фальшивым предлогом о наличии оружия массового поражения. Его, естественно, так и не нашли", - отметил Небензя.

Вместо ответа на это обвинение представитель США как мантру повторяет – Россия должна нести ответственность за действия на Украине. Истоки этой сложной ситуации, в которой оказалось мировое сообщество, лежат в неудержимом желании Вашингтона играть роль мирового жандарма, заявил Василий Небензя. В доказательство российский постпред приводит данные прошлогоднего исследования Конгресса США. В нем говорится о том, что, начиная с 91-го года, зафиксирован 251 случай использования вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом.

"Согласно данным американского бюро по переписи населения, по состоянию на 2022 год в США числится свыше 16 миллионов ветеранов. То есть лиц, непосредственно принимавших участие в боевых действиях. И это при том, что уже два десятилетия на США никто не нападал. Задумайтесь над этим", - сказал Небензя.

Задуматься всё мировое сообщество над введением односторонних санкций на этом же заседании Совбеза призвал представитель Китая. Такие рестрикции как раз противоречат верховенству права, создают гуманитарные проблемы, а также нарушают принципы честной конкуренции и рыночной экономики.

"Некоторые страны сознательно отказались от международных договоров и соглашений, избирательно придерживались двойных стандартов и утилитарного подхода, используя его, когда это соответствует собственным интересам. От этого подхода необходимо отказаться", - отметил Чжан Цзюнь, представитель Китая при Организации Объединенных Наций.

Но Вашингтон менять давно избранный курс не планирует – ни в плане отмены санкций, ни в плане накачивания европейских партнеров вооружениям. Издание "Рейтер" выяснило, что на этой неделе США доставили в голландский порт Флиссинген 1 250 танков и бронемашин. Из Нидерландов их переправят в Польшу и страны Прибалтики для укрепления восточного фланга НАТО. Речь идет о танках Abrams М1 и БМП Bradley. "Абрамсы" у Соединенных Штатов активно требует и Киев.

"Мы абсолютно поддерживаем любой тип оборонительных возможностей, которые наши союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки. Опять же, частью этого фактора, является способность тренироваться на этом оборудовании, поддерживать его и обслуживать", - сказал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

Учиться работать с западными образцами техники – в частности, с зенитной системой Hawk - накануне в Испанию прибыли около 200 украинских военнослужащих. На авиабазе Торрехон их лично встречала министр обороны Маргарита Роблес. Бойцы ВСУ пройдут двухнедельный тренировочный курс.

Ждут украинских военных и в США. В Пентагоне заявляли, что их подготовка начнется уже на следующей неделе на базе Сухопутных войск Форт-Силл. Против этого выступил сенатор законодательного собрания в Оклахоме Натан Дам – он направил резолюцию, которая призывает не допустить проведения боевой подготовки украинских военных работе системой противоракетной обороны в штате. "Последнее, что нам нужно - это неудачные ракетные пуски в Оклахоме", - заявил Дам и напомнил случай с падением украинской ракеты в Польше.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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