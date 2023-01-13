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Twitter не нашел работавших на Трампа "российских ботов"

12:04
  • пятница
  • 13 января 2023

Стали известны результаты внутреннего расследования

"Твиттер" не нашёл признаков вмешательства "российских ботов" в обсуждение связей бывшего президента Трампа с Москвой в 2018 году. Попыток повлиять на общественное мнение тоже не обнаружено, сообщает "ТВ Центр".

Результаты внутреннего расследования компании опубликованы в США. Согласно им, 3 года назад сотрудники соцсети специально искали свидетельства российского влияния, но не нашли. Ещё тогда "Твиттер" предупредил политиков и СМИ, которые активно раскручивали эту тему, о безосновательности обвинений. Но те проигнорировали предупреждение.

Ранее компания опубликовала доказательства того, что при прежнем руководстве сервис фактически работал по указке американских властей - в основном, представителей Демократической партии.

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