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Самолет Бангкок-Москва посадили в Самарканде из-за авиадебошира

12:16
  • пятница
  • 13 января 2023

На борту завязалась драка

Крупный скандал произошёл на борту самолёта, который следовал из Бангкока в Москву. Один из пассажиров объявил себя VIP-персоной и напал на стюардессу. Завязалась драка.

В салоне находилась беременная женщина. Из-за громких криков и стресса у неё начались схватки. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку - ближайший аэропорт был в Самарканде.

После приземления женщину госпитализировали. Дебошира усмирили. Однако на этом проблемы не закончились. Пассажиров несколько часов не выпускали из салона самолёта. На борту обнаружили техническую неисправность. В итоге людей разместили в отеле. Авиакомпания предоставила другой самолёт.

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Авиадебошир на борту самолета
Авиадебошир на борту самолета
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