Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с Рахимовым

Первый президент Башкирии умер 11 января в возрасте 88 лет

Владимир Путин в пятницу прибыл в Уфу. Глава государства примет участие в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, сообщает "ТВ Центр".

На площади перед концертным залом "Башкортостан" собрались тысячи жителей республики. Многие с цветами. Рахимов ушёл из жизни 11 января после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

Возглавлял регион почти два десятилетия. Был председателем Верховного Совета Башкирской автономной республики, а с 93-го по 2010-й занимал пост президента Башкирии.

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