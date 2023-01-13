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В Китае клонировали коня для скачек

12:15
  • пятница
  • 13 января 2023

Физиологические характеристики животного как у оригинала

Успех китайских генетиков. В Поднебесной представили первого клонированного коня для скачек. Жеребенка, которому исполнилось 7 месяцев, нарекли именем Чжуан Чжуан, что в переводе означает "Крепыш".

Имя вполне подходящее. Учитывая, что донором клеток для него стал титулованный скакун Урсус - многократный победитель национальных и международных соревнований, отмечает "ТВ Центр".

Специалисты компании, занимавшейся клонированием, отмечают, что физиологические характеристики Чжуан Чжуана те же самые, что и у оригинала, даже окрас практически полностью совпадает. Тем не менее, чтобы в будущем добиться высоких результатов в спорте, тренировки все равно необходимы.

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