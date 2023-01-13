В Крыму планируют начать производство натуральной косметики

Интерес со стороны инвесторов огромный

Шампунь-бальзам на основе устриц, жидкое мыло из мидий, а также средства гигиены с микроводорослями. В Крыму разрабатывают натуральную косметику полностью местного производства. А компоненты выращивают на собственной экспериментальной ферме. Инвесторы уже выстраиваются в очередь, и скоро продукцию запустят в массовое производство.

Мидии, устрицы, водоросли в данном случае не деликатес – компоненты для натуральной косметики. Биологически активные вещества антиаллергенны, не закупоривает поры и содержат десятки микроэлементов.

"Устрицы очень богаты микроэлементами, витаминами. Также очень богаты биологически активными веществами, благодаря чему они питают кожу, увлажняют и являются источником цинка", - говорит Армине Шероян, научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ им. А.А.Ковалекского РАН.

Из морских организмов получают половину компонентов. Эфирные масла и консерванты тоже природного происхождения. Опытные образцы пробуют в первую очередь на себе, в тестировании участвуют коллеги и друзья.

"У нас, к примеру, есть жидкое мыло на основе мидий, после применения которого кожа на руках становится очень гладкой, заметен разглаживающий эффект. А также у нас есть жидкость для полоскания полости рта на основе устриц. Мы в этом году получили патент на молочко для снятия макияжа, а также шампунь-бальзам на основе устриц", - говорит Армине Шероян.

Устрицы и мидии местные. Их выращивают на экспериментальной ферме при институте. Раньше использовали французский спат, но после введения санкций вырастили свою экспериментальную партию отечественной молоди.

"На сегодняшний день мы сможем воспроизводить до 700 тысяч штук в год. Это будет наша отечественная разработка, наш отечественный спат, который в дальнейшем будет оказывать помощь и поддержку нашему предпринимателю", - рассказал Ярослав Андрончик, заместитель директора федерального исследовательского центра ИнБЮМ им. А.А.Ковалекского РАН.

А это передовые разработки в области биотехнологий. В аквариумах – спирулина, порфиридиум, дуналиелла, хлорелла. Микроводоросли, из которых делают косметику: скрабы для лица, сыворотки, средства гигиены.

"Наши микроводоросли, в частности, спирулина, она содержит уникальные пигментные комплексы, которые обладают мощными онкопротекторными и иммунозащитными свойствами. Которые в косметике будут защищать кожу и ее увлажнять, и также питать. Кроме того, спируллина содержит очень много биологически активных веществ, которые полезны не только для омоложения кожи, но и для приема внутрь с пищей", - отметила Ирина Харчук, старший научный сотрудник отдела биотехнологий и фиторесурсов ИнБЮМ им. А.А.Ковалекского РАН.

В 70-е спирулину в таблетках давали партийным работникам, как средство укрепления иммунитета. Затем микроводоросли активно начали выращивать на юге России. Сейчас их используют, например, для приготовления диетического мармелада без сахара или растительного масла.

Интерес со стороны инвесторов большой. Для производства уже подбирают российское оборудование, чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа. Производство косметики и пищевых добавок планируют начать уже в следующем году.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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