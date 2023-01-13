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Зеленского заподозрили в "гитлеровской одержимости"

10:20
  • пятница
  • 13 января 2023

Украинский лидер считает, что не может допустить падения Артемовска

Успехи ВС России в Артемовске (Бахмуте) деморализуют украинскую армию. Этот город стал для украинского лидера Владимира Зеленского аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом, считает экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

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"Бахмут, согласно многим оценкам, имеет важнейшее значение, поэтому к нему приковано такое внимание. Бахмут стал для Зеленского аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом. Зеленский и его друзья, как видно, считают, что они не могут допустить падение Бахмута", - заявил Макгрегор.

По словам полковника, в офисе Зеленского считают, что сдача Артемовска сломит волю украинцев и деморализует армию. По мнению Макгрегора, сейчас все зависит от российской стороны. Инициатива перешла к ВС России, погода на их стороне.

Бывший советник главы Пентагона заметил, что за последние трое суток температура на большей части Украины держится ниже нуля. Если заморозки продлятся еще две недели, у России не будет причин, которые могли бы помешать ей начать общее наступление, приводит слова полковника РИА Новости.

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