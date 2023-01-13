Актера сериала "Зема" нашли живым в Пензе

Актер поругался с женой из-за постельной сцены и ушел из дома

Пропавшего актера сериала "Зема" и автора YouTube-канала "Тяпа" Артема Бординова нашли живым на четвертый день поисков.

"Лиза Алерт" традиционно не разглашает подробности местонахождения и другие обстоятельства, но, возможно, ими захотят поделиться семья, друзья, коллеги Артема или он сам", - говорится в сообщении поисковиков.

Как сообщает газета "Известия", 9 января 30-летний Бординов поругался с женой из-за слишком постельной сцены с его участием. После скандала актер ушел из дома, а его супруга несколько дней спустя написала заявление в полицию.

Креативный продюсер компании "Пензфильммаш" Артур Магасумов признал, что сцена действительно получилась слишком откровенной и довольно реалистичной.

"Ссоры в семье начались после премьеры фильма", - сообщило издание "Столица 58".

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