ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актера сериала "Зема" нашли живым в Пензе

10:22
  • пятница
  • 13 января 2023

Актер поругался с женой из-за постельной сцены и ушел из дома

Пропавшего актера сериала "Зема" и автора YouTube-канала "Тяпа" Артема Бординова нашли живым на четвертый день поисков.

"Лиза Алерт" традиционно не разглашает подробности местонахождения и другие обстоятельства, но, возможно, ими захотят поделиться семья, друзья, коллеги Артема или он сам", - говорится в сообщении поисковиков.

Как сообщает газета "Известия", 9 января 30-летний Бординов поругался с женой из-за слишком постельной сцены с его участием. После скандала актер ушел из дома, а его супруга несколько дней спустя написала заявление в полицию.

Креативный продюсер компании "Пензфильммаш" Артур Магасумов признал, что сцена действительно получилась слишком откровенной и довольно реалистичной.

"Ссоры в семье начались после премьеры фильма", - сообщило издание "Столица 58".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Артем Бординов
Артем Бординов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.